В США назвали причину смерти двукратного лауреата «Оскара» Джина Хэкмена

Американский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга, пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, актер страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Аракава умерла за несколько дней до Хэкмена от хантавирусного легочного синдрома, отметил CNN.

Супругу актера последний раз видели живой 11 февраля, когда она заходила в аптеку и магазин товаров для животных.

27 февраля стало известно, что Хэкмена и его жену, пианистку Бетси Аракаву, нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Полицейские не нашла признаков насильственной смерти.

Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Актер — двукратный лауреат премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

До этого сообщалось, что американская актриса, звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. По данным полицейских, ее нашла мать около восьми утра в среду в One Columbus Place — 51-этажном элитном жилом комплексе в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене.

Ранее умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин.