Умер режиссер фильма «Рэмбо: первая кровь»

Режиссер фильма «Рэмбо: первая кровь» (1982) Тед Котчефф умер в возрасте 94 лет. Об этом пишет издание The Globe and Mail.

Котчефф родился в Торонто в 1931 году в семье беженцев из Болгарии. После колледжа будущий режиссер работал в Канадской телерадиовещательной корпорации, а затем переехал в Великобританию, где работал в телекомпании ABC Weekend TV.

Его фильм «Рэмбо: первая кровь», с актером Сильвестром Сталлоне в главной роли, собрал $160,3 млн по всему миру при бюджете в $15 млн. В создании следующих картин о ветеране войны во Вьетнаме Котчефф не принимал участие.

Кроме того, фильм Котчеффа «Ученичество Дадди Кравица» (1974) стал самым коммерчески успешным канадским фильмом на английском языке, собрав в Канаде $2,3 млн. Лента была номинирована на несколько премий «Оскар» и получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале.

В январе сообщалось о смерти 87-летнего франко-американского кинорежиссера Жанно Шварца. Он работал в кино около 60 лет. Среди его картин — «Челюсти 2», «Санта-Клаус: Фильм», «Супергерл». Также Шварц снял некоторые эпизоды сериалов «Анатомия страсти», «Сумеречная зона», «Тайны Смолвиля», «Сверхъестественное».

Ранее в возрасте 78 лет умер Дэвид Линч.