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Алсу раскрыла детали развода: «Нет никаких разногласий»

Певица Алсу заявила, что сохранила теплое общение с Абрамовым после развода
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Певица Алсу опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) большой пост, посвященный разводу с бизнесменом Яном Абрамовым. Она уверила, что рассталась с экс-мужем на дружеской ноте.

Алсу отметила, что никогда не была сторонницей рассказов о личном, но вынуждена «навсегда закрыть тему» из-за появившихся в сети слухов.

«Я счастлива, что между нами [с Абрамовым] сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств. Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее», — заявила артистка.

По словам Алсу, она продолжит встречаться с экс-супругом в дружеской атмосфере, поскольку им удалось сохранить теплое и человеческое общение.

«Я благодарна Яну за наших детей, за наши совместные годы. Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом», — заявила артистка.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын. Недавно стало известно, что Алсу и Ян Абрамов заключили мировое соглашение.

Ранее СМИ сообщили, что Волочкова подралась с женихом на свадьбе дочери.

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