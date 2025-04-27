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«Мисс России 2015» грозит два года тюрьмы из-за украшений на сумму почти 12 млн рублей

Mash: модели Софии Никитчук грозит 2 года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
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@nikitchuksofi/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Победительнице конкурса красоты «Мисс Россия 2015» Софии Никитчук грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, в ноябре 2024 года против Никитчук возбудили уголовное дело по статье 194 УК РФ. Никитчук задержали, когда она шла по «зеленому коридору» в аэропорту Внуково. Девушка, утверждали СМИ, прилетела в Россию из Ниццы транзитом через Стамбул.

Сотрудники таможенной службы обнаружили, что Никитчук привезла с собой незадекларированные ювелирные изделия стоимостью 11,6 млн рублей. У нее нашли часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier. Никитчук заявила, что не знала о необходимости декларации личных украшений.

Против модели возбудили уголовное дело. Следствие считает, что таким образом Никитчук уклонилась от уплаты налогов на сумму 3,1 млн рублей.

В конце февраля сообщалось, что в Домодедово задержали иностранца, провозившего кольцо за 22 млн рублей. Австралиец пояснил, что привез кольцо в качестве подарка своей невесте. О том, что его нужно декларировать, иностранный гражданин не знал.

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