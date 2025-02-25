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Иностранца, который хотел сделать предложение россиянке, задержали из-за кольца

Baza: в Домодедово задержали иностранца, провозившего кольцо за 22 млн рублей
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Телеграм-канал Baza

В московском аэропорту Домодедово задержали 60-летнего иностранца с кольцом за 22 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Baza, мужчина прилетел из Австралии транзитом через Дубай. Таможенники во время досмотра обнаружили в его рюкзаке кольцо Harry Winston стоимостью 22 миллиона рублей.

Ювелирное изделие изготовлено из платины 950 пробы и украшено бриллиантом овальной формы размером 6 карат. Австралиец пояснил, что привез кольцо в качестве подарка своей невесте. О том, что его нужно декларировать, иностранный гражданин не знал.

Как отмечает канал, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

17 февраля на таможне в Калининграде задержали иностранца, который пытался вывезти на машине в Польшу 400 изделий из янтаря.

Ранее россиянин на три недели потерялся в Таиланде из-за амнезии.

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