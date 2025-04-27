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Стало известно, как чувствует себя Киркоров после ожога

Представитель Киркорова: после ожога певец чувствует себя хорошо и репетирует
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ВГТРК

После ожога у народного артиста РФ певца Филиппа Киркорова все хорошо, сообщила ТАСС его представительница Екатерина Успенская.

«Чувствует себя замечательно, потому что сегодня второй день концерта», — сказала женщина.

Она добавила, что исполнитель весь день репетирует, чтобы внести правки в программу.

В пятницу, 25 апреля, во время выступления в концертном зале «Октябрьский» Киркоров получил ожоги. На видеозаписи с мероприятия видно, что во время спуска на сцену на огромном микрофоне у певца от пиротехники загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. После смены образа артист продолжил концерт. В комментарии «Газете.Ru» Успенская сообщила, что одежда заискрилась от энергии артиста. При этом она отметила, что изменения в программе исполнителя из-за инцидента будут обсуждаться в течение дня.

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