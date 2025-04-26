Женившегося 16 раз актера госпитализировали с болями в сердце

Звезду фильма «Государственная граница» Владимира Новикова госпитализировали в Москве с жалобами на проблемы с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 73-летний актер жаловался на боли в сердце, одышку, отек ног, резкое снижение слуха и плохое самочувствие. Известно, что Новиков страдает от нескольких хронических заболеваний.

Всего народный артист России сыграл роли в 58 картинах. Он также часто попадал в заголовки СМИ из-за своей насыщенной личной жизни — со второй женой Еленой Новиков сыграл 15 свадеб. После 25 лет таких отношений пара решила обвенчаться, и 15-й брак стал для них последним. Через год после церемонии супруги не стало.

Накануне народный артист РСФСР Михаил Боярский был выписан из больницы после госпитализации с переломом ребра и ушибом легкого.

Ранее Сергей Никоненко ответил на слухи о своей болезни.