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Сергей Никоненко ответил на слухи о своей болезни

Актер Никоненко опроверг слухи о раке
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко ответил на слухи о своей болезни. 84-летнего актера цитирует NEWS.ru.

Звезда «Каменской» и «Виват, гардемарины!» опроверг сообщения об онкологическом заболевании у себя.

«Плюньте им — кто это врет — в лицо. Возьмите и плюньте», — сказал Никоненко.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что у Никоненко нашли опухоль предстательной железы с подозрением на онкологическое заболевание. Якобы артист сам обратился к врачам и был доставлен в стационар.

При этом в разговоре с SHOT Никоненко подтверждал, что обращался к врачам по совету жены. Артист уточнил, что иногда жалуется на скачки давления, однако продолжает играть в театре и гастролировать по городам России.

Накануне стало известно, что тяжелобольной Андрей Губин попросил его не беспокоить.

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