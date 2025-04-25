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Нейросеть полгода притворялась живой ведущей радиостанции

В Австралии радиостанция тайно использовала ИИ-ведущую в течение полугода
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CADA

Австралийская радиостанция столкнулась с критикой после того, как в течение полугода нейросеть притворялась живой ведущей эфира. Об этом пишет Independent.

Станция CADA, которая вещает в Сиднее и в приложении iHeartRadio, тайно создала ведущую по имени Ти с помощью ИИ, разработанного для моделирования голоса. Ти вела шоу «Будни» по четыре часа в день с понедельника по пятницу. На сайте радиостанции и в рекламе не упоминали, что Ти — не настоящий человек.

«Если ваш день выглядит немного скучно, позвольте Ти и CADA стать энергией и атмосферой, которые поднимут вам настроение», — говорится на странице шоу, где также есть фотография ведущей.

Настоящая личность Ти была раскрыта после того, как писательница из Сиднея Стефани Кумбс усомнилась в том, что ведущая — реальный человек.

Кумбс отметила, что у Ти нет фамилии и биографии, а некоторые слова в разных эфирах она произносит с одинаковой интонацией.

Руководитель медиахолдинга ARN (в него входит CADA) Файед Томе признал использование ИИ для создания голоса Ти.

«Никакого микрофона, никакой студии, только код и вайбы», — написал он в социальных сетях.

В марте Гарик Мартиросян назвал условие использования ИИ в творчестве.

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