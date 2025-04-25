Работу Пикассо случайно нашли в комиссионке

В Бельгии в коммиссионном магазине «Kringwinkel» в городе Антверпен случайно нашли работу художника Пикассо. Об этом сообщает HLN.
В сеть коммиссионок горожане приносят ненужные вещи. Разбирая очередную партию предметов, сотрудники сети обнаружили белую глиняную миску с клеймом «Empreinte Originale de Picasso». Это оказалась оригинальная работа Пикассо.
Чашу уже продали на аукционе магазина за €12,6 тысяч. Покупатель произведения искусства по имени Йохан хочет отдать выручку благотворительной организации для молодых людей с аутизмом.
Чаша изготовлена из белой глины, коричнево-зеленый рисунок на ней изображает бой быков. Всего в 1953 году в рамках сотрудничества Пикассо с керамической студией Madoura было изготовлено около 200 таких чаш. Также Пикассо расписывал для компании тарелки и миски, вазы и кувшины.
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