Паша Техник появился в новом клипе Басты

Рэпер Баста записал клип на новую песню с участием 75 знаменитостей

Российский рэпер Василий Вакуленко, также известный как Баста, выпустил новый альбом своего электронного проекта Gorilla Zippo под названием «LAMBADA».

В съемках клипа на его песню «Туда-сюда» с нового альбома приняли участие 75 знаменитостей, среди которых Владимир Пресняков, Никита Кологривый, Ольга Серябкина, Гуф, Егор Крид, Антон Шастун, Олег Майями, Сергей Бурунов, Денис Дорохов, Николай Василенко, Олеся Иванченко, Стас Михайлов, Валя Карнавал, Эльдар Джарахов, Feduk, тринадцать карат, Азамат Мусагалиев и многие другие. Появляется в клипе и рэпер Паша Техник, которого не стало в начале апреля в Таиланде.

Сам Василий Вакуленко назвал «Туда-сюда» «музыкальной игрушкой, оммажем, данью хаусу 90–2000-х».

Всего на альбоме «LAMBADA» девять треков.

«В нем есть, помимо очевидных жанров типа хауса и биг-бита, и брейк-бит, и рок, и кантри, и даже альтернатива. Дорога, лето, клуб. А вообще, это универсальная пластинка», — делится Вакуленко.

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