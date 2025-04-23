Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вышло последнее интервью с Пашей Техником: «Я — легенда!»

Рэпер Паша Техник признался в последнем интервью, что верит в перерождение души
close
ЕГЭ Flex/YouTube

Рэпер Паша Техник рассказал в последнем интервью, что верит в перерождение души. Выпуск, сделанный с музыкантом в Таиланде, опубликован на YouTube-канале Гульнары Нижинской.

«Знаешь, сколько процентов [плохого] в конце моей жизни будет, в того я и выйду. Может, я буду опять каким-нибудь успешным человеком. Может, я буду бомжом или булавкой», — заявил артист.

По словам Техника, он хотел бы переродиться в ангела, «кого-то ближе к Богу». Техник также признался, что боится своей кончины и надеется, что его не станет в результате аварии.

«В дружбу я не верю, мне она не интересна. Я никому не доверяю. Мне причиняли очень много боли, поэтому…» — сказал музыкант.

Техник назвал себя добрым человеком, которым часто пользуются. Он также признался, что стал заложником своего образа.

«Я — легенда, запомни. <…> Уже со школы я хотел быть не таким, как стадо», — отметил он.

Паши Техника не стало в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось. Врачи отключили музыканта от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что Путин отправил венок на прощание с Церетели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами