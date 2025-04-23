Вышло последнее интервью с Пашей Техником: «Я — легенда!»

Рэпер Паша Техник признался в последнем интервью, что верит в перерождение души

Рэпер Паша Техник рассказал в последнем интервью, что верит в перерождение души. Выпуск, сделанный с музыкантом в Таиланде, опубликован на YouTube-канале Гульнары Нижинской.

«Знаешь, сколько процентов [плохого] в конце моей жизни будет, в того я и выйду. Может, я буду опять каким-нибудь успешным человеком. Может, я буду бомжом или булавкой», — заявил артист.

По словам Техника, он хотел бы переродиться в ангела, «кого-то ближе к Богу». Техник также признался, что боится своей кончины и надеется, что его не станет в результате аварии.

«В дружбу я не верю, мне она не интересна. Я никому не доверяю. Мне причиняли очень много боли, поэтому…» — сказал музыкант.

Техник назвал себя добрым человеком, которым часто пользуются. Он также признался, что стал заложником своего образа.

«Я — легенда, запомни. <…> Уже со школы я хотел быть не таким, как стадо», — отметил он.

Паши Техника не стало в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось. Врачи отключили музыканта от аппарата жизнеобеспечения.

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