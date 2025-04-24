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Евгений Цыганов стал лауреатом ММКФ в категории «Лучшая мужская роль»

Евгений Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль в «Семейном счастье»
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ТК «СТС»

На 47-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) Евгений Цыганов удостоился награды за лучшую мужскую роль в фильме «Семейное счастье». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Член жюри основного конкурса, Джон Робинсон, представляя награду Цыганову, отметил гостеприимство фестиваля и выразил восхищение талантом российского актера.

Режиссер фильма «Семейное счастье», Стася Толстая, приняла награду от имени съемочной группы.

До этого директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил, что получал заявки от кинематографистов из «недружественных стран» для участия в фестивале. Кудрявцев заявил, что зарубежные режиссеры хотят приезжать в Россию и показывать здесь свои картины, «несмотря на риски». По его словам, кинематографисты получают угрозы из-за поездки на ММКФ.

Торжественная церемония награждения лауреатов 47-го Московского международного кинофестиваля состоялась 24 апреля в Театре «Россия». Фестиваль, открывшийся 17 апреля, продолжил традицию, начатую в 1935 году под руководством Сергея Эйзенштейна. С 1999 года президент фестиваля – Никита Михалков.

Ранее Михалков понадеялся, что Юра Борисов «когда-нибудь» получит «Оскар».

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