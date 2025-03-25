Алсу снова попыталась закрыть Абрамову выезд из России

Певица Алсу снова попыталась закрыть экс-супругу Яну Абрамову выезд из России, но суд отказал ей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Решением Чертановского районного суда города Москвы было отказано в удовлетворении иска Алсу. В иске она требовалась признать незаконным отказ удовлетворить жалобу на постановление и обязать вынести постановление о временном ограничении Абрамова на выезд из РФ из-за его долгов.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что Алсу потребовала временно закрыть Яну Абрамову выезд за пределы России. Однако в Московском городском суде не нашли оснований, чтобы ограничивать его передвижение.

В середине марта стало известно, что совместно нажитое имущество Алсу и Абрамова может быть оценено в десятки миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Анну Семенович медалью.