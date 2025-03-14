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Алсу и Абрамов будут делить десятки миллиардов рублей

Адвокат Добровинский: общая стоимость имущества Алсу и Абрамова может достигать 30 млрд рублей
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что очередной суд о разделе имущества между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым состоится 21 марта. Общую стоимость имущества экс-пары адвокат бизнесмена назвал в беседе с Ura.ru.

По словам Добровинского, вероятно, Алсу и Абрамов будут делить 20-30 млрд рублей. На некоторый объем имущества сторона Алсу уже заявила права.

«Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать. Думаю, что я сопротивление сломал, покажу мускулы. Ожидания от процесса очень хорошие», — говорит Добровинский.

Он добавил, что на грядущем заседании могут быть сюрпризы. При этом оценку имущества пока никто не проводил.

Адвокат добавил, что Алсу и Абрамов продолжают разговаривать о том, что касается воспитания детей.

«На эту тему они разговаривают, безусловно. Как часто они общаются или не общаются — это их личное дело, я не вдавался в подробности», — сказал Добровинский.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын.

В 2024 году адвокат Абрамова уличал Алсу в «мании величия».

Ранее после отмены шоу Паши Техника зрителям предложили поехать на концерт в другой город.

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