Адвокат Абрамова уличил Алсу в «мании величия»

Адвокат Добровинский: Ян Абрамов хочет мира и не заказывает статьи против Алсу

Адвокат Александр Добровинский заявил в Telegram-канале, что Ян Абрамов не имеет отношения к статьям о личной жизни Алсу.

«Алсу Релифовна считает и, очевидно, еще долго будет считать, что это все заказные статьи. К сожалению, у госпожи Абрамовой мания величия», — заявил адвокат бывшего мужа певицы.

По словам Добровинского, Абрамов хочет мира с экс-супругой и даже дал ему указание «никогда не обижать» Алсу.

«Да, для СМИ тема «Абрамова против Абрамова» вызывает огромный интерес. Придумывают подруг Алсу и отношения с Яном, пишут без устали все, что угодно. <...> Только Ян к этому отношения не имеет. Надеюсь, что и Алсу тоже», — заявил защитник.

На прошлой неделе на YouTube-канале Добровинского вышло его интервью в рамках передачи «Завтрак со звездой». Адвокат заявлял, что ему постоянно сообщают о новом романе Алсу. Добровинский уверял, что «не следит за личной жизнью» певицы, но назвал на программе имя предполагаемого возлюбленного артистки. Этот момент «запикали».

Позднее Алсу в личном блоге призвала создателей программы предоставить версию без цензуры. В конце сентября певица обвиняла Добровинского и бывшего мужа в том, что они пытаются очернить ее имя.

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