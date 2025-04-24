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Катя Лель раскрыла, с какими мужчинами ходит на свидания после развода

Певица Катя Лель призналась, что ходит на свидания с влиятельными мужчинами
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katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

50-летняя певица Катя Лель призналась, что уже ходила на свидания с мужчинами после развода в 2023 году. Ее слова передает сайт «Страсти».

«Действительно приглашают. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», — заявила исполнительница.

По словам Лель, она редко ходит на свидания — только если «есть время и желание». Артистка добавила, что в ее жизни бывали и неудачные встречи с мужчинами. В таком случае, отметила Лель, она просто уходила со свидания, сославшись на нехватку времени.

Певица Катя Лель состояла в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым познакомилась в Одессе на концерте Владимира Преснякова. В 2008 году артистка забеременела от предпринимателя, и шесть месяцев они ждали мальчика, однако врач-узист ошибся, и в апреле 2009 года у пары появилась дочь Эмилия.

В 2023-м знаменитость развелась с мужем. В программе «Судьба человека» Лель призналась, что бизнесмен не только злоупотреблял алкоголем, но также изменял ей. Певица отмечала, что неоднократно давала Кузнецову шанс измениться, но он всегда делал другой выбор.

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