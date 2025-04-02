Виктория Боня заказала автомобиль в эксклюзивном цвете

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела автомобиль в эксклюзивном цвете.

Боня заказала кроссовер Lamborghini Urus в цвете своего бьюти-бренда «Baby blue». Она не уточнила, во сколько ей обошлась покупка. По данным avtodom.ru, цена таких автомобилей 2024-2025 года выпуска начинается от 43,5 млн рублей.

«Девочки, я еду покупать машину за свой счет полностью. Для меня это большая радость. Очень важно понимать. Все, что ты делаешь, что создаешь, оно дает тебе возможность жить самостоятельно. Покупать вещи, которые нравятся. Это такой кайф», — поделилась телеведущая.

Боня призвала не надеяться ни на кого, кроме себя.

«Конечно же, когда вы сможете себе все позволить, мужчины всегда будут вам соответствовать!» — заявила блогерша.

В феврале Виктория Боня сообщила о покупке нового автомобиля. Она приобрела черный электромобиль марки Porsche Taycan GTS. Стоимость автомобиля неизвестна. Телеведущая опубликовала видео покупки.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Виктория Боня сообщила о свидании с миллиардером.