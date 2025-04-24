Буйнов об идеале женщины: «Мужика под каблук»

Певец Александр Буйнов заявил в беседе с «Пятым каналом», что настоящей женщине нужно уметь разделять роль любовницы и профессионала.

«Какая она в профессии, какая она дома, как она мужика под каблук — и зажимает его. Настоящая женщина так делает. Я так живу», — выразил мнение исполнитель.

Буйнов считает, что идеальная женщина может быть твердой в работе, но ей следует быть нежной в домашней обстановке. Она должна умело сочетать в себе несколько качеств, чтобы уметь «загонять мужика под каблук».

«Настоящая женщина должна быть женственной, извините за тавтологию, а как еще назвать?» — уверил Буйнов.

Недавно Буйнов признался, что совершал в своей жизни много нехороших поступков, о которых сожалеет? в том числе по отношению к женщинам.

В конце февраля 2025 года Александр Буйнов попал в скандал после того, как сбил на своем внедорожнике 61-летнюю Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали с разрывом связок. Позднее артист поделился со СМИ записью со своей видеорегистратора, на котором было видно, что скорость автомобиля была не больше 20 км/ч и сразу после удара он вышел из машины, чтобы помочь женщине.

Ранее Анна Семенович призналась, что хотела бы заняться сексом в теле мужчины.