Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Семенович о мечте заняться сексом в теле мужчины: «Я бы попробовала»

Певица Анна Семенович призналась, что хотела бы заняться сексом в теле мужчины
close
Вадим Тараканов/Global Look Press

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович раскрыла, что первым делом занялась бы сексом, если бы «попала в тело мужчины». Ее слова передает NEWS.ru.

«Мужчины так всегда носятся со своим половым органом. Я не понимаю, что там такого особенного, я бы попробовала. Честно», — сказала артистка.

Анна Семенович начинала свою карьеру как профессиональная спортсменка. Она выступала в парах с Денисом Самохиным, Максимом Качановым, Владимиром Федоровым и Романом Костомаровым, но из-за травмы ушла из фигурного катания.

Потом Семенович стала участницей группы «Ангелы Чарли», однако вскоре коллектив распался. Певице предложили работать на телевидении, она вела несколько развлекательных шоу. Во время одного из них беседовала с участницами группы «Блестящие», и ее пригласили присоединиться к коллективу.

Параллельно Анна Семенович снималась в кино и на телевидении. В ее послужном списке сериалы «Холостяки» и «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Обреченная стать звездой» и «Студенты», фильмы «Ирония судьбы. Продолжение», «Гитлер капут!» и другие ленты.

В апреле 2024 года Семенович рассказывала, что принимала «Оземпик» для похудения. По словам артистки, она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи, и звезда не стала его «доставать из-под полы», опасаясь подделок.

Ранее блогерша Милана Тюльпанова назвала требования к своему избраннику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами