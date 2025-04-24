Анна Семенович о мечте заняться сексом в теле мужчины: «Я бы попробовала»

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович раскрыла, что первым делом занялась бы сексом, если бы «попала в тело мужчины». Ее слова передает NEWS.ru.

«Мужчины так всегда носятся со своим половым органом. Я не понимаю, что там такого особенного, я бы попробовала. Честно», — сказала артистка.

Анна Семенович начинала свою карьеру как профессиональная спортсменка. Она выступала в парах с Денисом Самохиным, Максимом Качановым, Владимиром Федоровым и Романом Костомаровым, но из-за травмы ушла из фигурного катания.

Потом Семенович стала участницей группы «Ангелы Чарли», однако вскоре коллектив распался. Певице предложили работать на телевидении, она вела несколько развлекательных шоу. Во время одного из них беседовала с участницами группы «Блестящие», и ее пригласили присоединиться к коллективу.

Параллельно Анна Семенович снималась в кино и на телевидении. В ее послужном списке сериалы «Холостяки» и «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Обреченная стать звездой» и «Студенты», фильмы «Ирония судьбы. Продолжение», «Гитлер капут!» и другие ленты.

В апреле 2024 года Семенович рассказывала, что принимала «Оземпик» для похудения. По словам артистки, она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи, и звезда не стала его «доставать из-под полы», опасаясь подделок.

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