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Буйнов рассказал, о каких поступках он сожалеет

Певец Буйнов признался, что часто предавал женщин
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Певец Александр Буйнов признался, что совершал в своей жизни много нехороших поступков, в том числе по отношению к женщинам, о которых сожалеет. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Я так считаю: бог наказал, и есть за что», — поделился исполнитель.

Так, например, по его словам, он изменил своей первой беременной жене, когда пытался строить карьеру в Москве. Во время второго брака Буйнов завел роман с продюсером Еленой Гутман и в течение многих лет вел двойную жизнь. Он решился уйти из семьи, когда дочери исполнилось 12 лет. Измены, по его словам, были и в третьем браке. Певец выразил уверенность, что наказанием за его действия стало онкологическое заболевание, с которым он столкнулся.

В конце марта Александр Буйнов вспомнил, что не паниковал из-за операции на фоне своего онкологического заболевания. С начала нулевых Буйнов борется с раком предстательной железы. Артист прошел несколько курсов лечения, а в 2011 году заявил журналистам, что находится в ремиссии. В новом интервью российский артист признался, что легче воспринял болезнь, чем его жена Алена.

Ранее певица Жасмин назвала жену Александра Буйнова генералом в юбке.

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