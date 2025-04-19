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Боярский отказался бросать курить ради выздоровления

Mash: Боярский расстроен тем, что проведет много времени без сцены
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Алексей Даничев/РИА Новости

Народный артист Михаил Боярский расстроен тем, что проведет много времени без сцены, так как вынужден проходит восстановление после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Михаил Сергеевич не заметил, что сломал ребра после падения и пошёл к врачу только после того, как стало совсем плохо», — поделился сын Боярского, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Он добавил, что через неделю дети заберут отца домой, так как тот не видит себя вне сцены в течение долгого времени. Боярскому предлагали пройти лечение и отдохнуть в санатории, но он от всего отказался.

Кроме того, артист не планирует бросать курить, чтобы поправиться, добавил Боярский-младший.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что Боярского госпитализировали с переломами грудных позвонков и ушибами после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 14 апреля.

Во время выступления Боярский оступился и упал с высоты около трех метров, приземлившись на спину. Медики диагностировали серьезные травмы, включая переломы позвонков.

Ранее Боярский сказал, что съест шляпу, если «Зенит» станет чемпионом России.

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