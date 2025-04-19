Боярский отказался бросать курить ради выздоровления

Mash: Боярский расстроен тем, что проведет много времени без сцены

Народный артист Михаил Боярский расстроен тем, что проведет много времени без сцены, так как вынужден проходит восстановление после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Михаил Сергеевич не заметил, что сломал ребра после падения и пошёл к врачу только после того, как стало совсем плохо», — поделился сын Боярского, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Он добавил, что через неделю дети заберут отца домой, так как тот не видит себя вне сцены в течение долгого времени. Боярскому предлагали пройти лечение и отдохнуть в санатории, но он от всего отказался.

Кроме того, артист не планирует бросать курить, чтобы поправиться, добавил Боярский-младший.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что Боярского госпитализировали с переломами грудных позвонков и ушибами после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 14 апреля.

Во время выступления Боярский оступился и упал с высоты около трех метров, приземлившись на спину. Медики диагностировали серьезные травмы, включая переломы позвонков.

Ранее Боярский сказал, что съест шляпу, если «Зенит» станет чемпионом России.