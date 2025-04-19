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Жена Боярского раскрыла причину его госпитализации

Жена Боярского Луппиан: артиста госпитализировали из-за риска пневмонии
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Александр Гальперин/РИА Новости

Супруга артиста Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан рассказала ТАСС, что врачи госпитализировали ее мужа из-за угрозы развития пневмонии.

По ее словам, несмотря на опасения, медикам удалось избежать заболевания.

«Пневмония может развиться, когда легкое ушибается — может развиться, а может не развиться. Они поэтому его и держат в больнице, чтобы предотвратить это», — объяснила Луппиан.

14 апреля Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. Как выяснил Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы. В Театре имени Ленсовета подтвердили, что артист в связи с болезнью не будет участвовать в спектакле (он играет герцога Эскала), и вместо этого его голос прозвучит в записи. В скором времени Боярский планирует вновь выйти на сцену. Его готовятся выписать из больницы через неделю.

Ранее Боярский отказался бросать курить ради выздоровления.

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