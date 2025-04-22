Режиссер «Слова пацана» снимет сериал с Нагиевым в роли олигарха под санкциями

Телеканал СТС и режиссер Жора Крыжовников приступили к съемкам сериала «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Шоу расскажет об уехавшем в родной провинциальный город Семиболотск олигархе. Бизнесмен лишается всего после того, как попадает под санкции, но решает вновь разбогатеть.

Всего, отмечает Telegram-канал, выйдет 17 серий в первом сезоне. Производством занимается компания Toomuch Production.

Режиссером проекта выступит Артем Захарьян. Сценарий к шоу написали Захарьян вместе с Жорой Крыжовниковым («Слово пацана»), Олегом Курочкиным ( «Один клик») и при участии Никиты Никитина. В каст, помимо Нагиева, также вошли: Любовь Толкалина, Борис Дергачев, Аглая Тарасова, Марат Башаров и другие российские артисты.

14 апреля стало известно, что Крыжовников может снять следующую комедию «Елки». Другие детали будущего фильма пока не сообщаются. Его премьера запланирована на декабрь 2025 года.

Крыжовников стал известен массовому зрителю после выхода сериала первого сезона сериала «Слово пацана» в 2023 году. О работе над продолжением шоу не сообщалось, но сценарист Андрей Золотарев раскрывал, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона.

Ранее стало известно, что новый «Буратино» с Эйдельштейном и Талызиной выйдет 1 января 2026 года.