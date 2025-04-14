Режиссер «Слова пацана» может снять комедию «Елки 12»

Создатель сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников может снять следующую комедию «Елки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в продюсерской компании.

«Главным режиссером «Елки 12» будет Жора Крыжовников», — раскрыл инсайдер агентству.

Другие детали будущего фильма пока не сообщаются. Ее премьера запланирована на декабрь 2025 года.

Накануне стало известно, что в Москве завершились съемки сериала-мюзикла по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» — «Москва слезам не верит. Все только начинается». Режиссерами проекта выступили Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Крыжовников стал известен массовому зрителю после выхода сериала первого сезона сериала «Слово пацана» в 2023 году. О работе над продолжением шоу не сообщалось, но сценарист Андрей Золотарев раскрывал, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона.

В начале марта 2025 года Крыжовников опроверг информацию о том, что в Подольске Московской области начали снимать новые эпизоды «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал появившуюся в СМИ информацию бредом.

Ранее сообщалось, что драма с Цыгановым удержалась на вершине российского проката.