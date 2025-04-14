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Режиссер «Слова пацана» может снять комедию «Елки 12»

ТАСС: Жора Крыжовников станет главным режиссером комедии «Елки 12»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Создатель сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников может снять следующую комедию «Елки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в продюсерской компании.

«Главным режиссером «Елки 12» будет Жора Крыжовников», — раскрыл инсайдер агентству.

Другие детали будущего фильма пока не сообщаются. Ее премьера запланирована на декабрь 2025 года.

Накануне стало известно, что в Москве завершились съемки сериала-мюзикла по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» — «Москва слезам не верит. Все только начинается». Режиссерами проекта выступили Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.

Крыжовников стал известен массовому зрителю после выхода сериала первого сезона сериала «Слово пацана» в 2023 году. О работе над продолжением шоу не сообщалось, но сценарист Андрей Золотарев раскрывал, что историй про героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» есть еще на два сезона.

В начале марта 2025 года Крыжовников опроверг информацию о том, что в Подольске Московской области начали снимать новые эпизоды «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он назвал появившуюся в СМИ информацию бредом.

Ранее сообщалось, что драма с Цыгановым удержалась на вершине российского проката.

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