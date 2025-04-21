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Раскрыта дата выхода нового «Буратино» с Марком Эйдельштейном и Анастасией Талызиной

Новый «Буратино» с Эйдельштейном и Талызиной выйдет 1 января 2026 года
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Кинокомпания «Водород»

Премьера сказки «Буратино» с 14-летней актрисой Виталией Корниенко («Папины дочки. Новые») в роли деревянного мальчика выйдет 1 января 2026 года. Трейлер опубликован в Telegram-канале Кинопоиска.

Папу Карло в проекте сыграл Александр Яценко («Аритмия»), Мальвину — Анастасия Талызина («Кентавр», «Воздух»), звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн перевоплотился в Артемона, Рузиль Минекаев из сериала «Слово пацана» — в Арлекина, а Федор Бондарчук — в Карабаса-Барабаса.

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города»), сценаристом — Андрей Золотарев. Над костюмами работала Надежда Васильева, которая создавала костюмы для фильмов Алексея Балабанова, Василия Сигарева, Ренаты Литвиновой.

До этого создатели проекта рассказывали, что персонаж Буратино будет полностью сконструирован при помощи компьютерных спецэффектов. Корниенко работала над ролью в костюме, который улавливал ее движения. Съемки сказки проходили в самом «итальянском городке» в России.

Ранее режиссер Светлана Дружинина назвала два фильма, которые «никогда нельзя переснимать».

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