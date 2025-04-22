Шоураннер «Остаться в живых» работает над новым сериалом по «Звездным войнам»

Variety: новый сериал по «Звездным войнам» запущен в работу

Соавтор «Остаться в живых» Карлтон Кьюз и его сын Ник Кьюз (мини-сериал «Хранители») работают над новым сериалом по «Звездным войнам». Об этом сообщает Variety.

Подробности грядущего сериала, в том числе сюжет, место и время действия, не раскрываются. Он находится на ранней стадии разработки.

Variety отмечает, что новые «Звездные войны» станут первым совместным проектом Карлтона Кьюза и Ника Кьюза.

Также в разработке на данный момент находится новая трилогия по мотивам «Звездных войн» от сценариста Саймона Кинберга и фильм режиссера Тайки Вайтити.

18 апреля стало известно, что Райан Гослинг официально сыграет главную роль в одном из новых фильмов по «Звездным войнам». Его режиссером выступит Шон Леви, а сценарий напишет Джонатан Троппер.

Производство картины начнется осенью. Премьера ленты запланирована на 28 мая 2027 года — в год 50-летия фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

Действие нового фильма будет происходить примерно через пять лет после событий фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который завершает сагу о Скайуокерах. Другие подробности проекта держатся в секрете.

Ранее стало известно, что внучка первого президента Узбекистана примет участие в российском реалити.