Райан Гослинг официально сыграет главную роль в следующих «Звездных войнах»

Следующие «Звездные войны» с Гослингом в главной роли выйдут в 2027 году

Компания Lucasfilm подтвердила на церемонии Star Wars Celebration, что Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (в оригинальном варианте — Star Wars: Starfighter). Об этом сообщает Variety.

Режиссером проекта выступит Шон Леви, а сценарий напишет Джонатан Троппер — они уже работали в дуэте над боевиком «Проект «Адам» и драмеди «Дальше живите сами». Производство нового фильма по «Звездным войнам» начнется осенью. Премьера ленты запланирована на 28 мая 2027 года — в год 50-летия фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».

«Сила — загадочная вещь, и в данном случае сила — это фанаты. И все, на что мы можем надеяться, это: «Да пребудут с нами фанаты!» — сказал Гослинг на презентации.

Шон Леви в свою очередь признался, что сам является фанатом «Звездных войн» и поэтому он понимает, насколько значима его история.

Действия нового фильма, раскрыли создатели проекта, будут происходить примерно через пять лет после событий «Звездные войны: Скайуокер. Восход», которая завершает сагу о Скайуокерах. Другие подробности проекта держаться в секрете.

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