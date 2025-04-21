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Внучка первого президента Узбекистана примет участие в российском реалити

Внучка экс-президента Узбекистана Каримова снялась в реалити-шоу «Мастер игры»
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ТНТ

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева примет участие в новом российском реалити-шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

Мариам росла и обучалась за пределами Узбекистана, однако последнее время жила на родине, занимаясь общественной деятельностью и развивая социальные проекты. Участие в психологическом реалити станет для нее новым опытом.

«Никогда не знаешь, кто скажет тебе «я с тобой», а через час проголосует против. Это не про силу или статус, а про психологию, интуицию и способность доверять себе», — делится опытом съемок она.

22 участника проекта заселятся на роскошную виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра. К шоу также присоединились Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий и шесть экстрасенсов, известных по проекту «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Роль самого «Мастера игры» исполнит Юрий Колокольников — звезда «Мастера и Маргариты» и «Белого Лотоса», нарушающим привычный ход событий игры джокером станет народный артист России Филипп Киркоров.  

Накануне резидентка Comedy Club и актриса нового сериала «Блогеры взаперти» Екатерина Шкуро призналась, что получила роль в проекте отчасти благодаря беременности.

Ранее режиссер Светлана Дружинина назвала два фильма, которые «никогда нельзя переснимать».

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