Стала известна дата следующей церемонии вручения кинопремии «Оскар»

Следующая церемония вручения кинопремии «Оскар» назначена на 15 марта 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление киноакадемии США.

«15 марта 2026 года, в 19:00 по восточному времени (2:00 мск)», — говорится в анонсе 98-й церемонии вручения кинопремии.

В американской киноакадемии уточнили, что применение искусственного интеллекта, используемого при создании фильма, «не помогает и не мешает шансам на получение номинации».

11 апреля стало известно, что кинопремию «Оскар» с 2027 года будут вручать за лучшую постановку трюков. Правила участия и голосования для получения статуэтки в новой номинации объявят позже.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее Михалков понадеялся, что Юра Борисов «когда-нибудь» получит «Оскар».