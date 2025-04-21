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Стала известна дата следующей церемонии вручения кинопремии «Оскар»

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» назначили на 15 марта 2026 года
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AP

Следующая церемония вручения кинопремии «Оскар» назначена на 15 марта 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление киноакадемии США.

«15 марта 2026 года, в 19:00 по восточному времени (2:00 мск)», — говорится в анонсе 98-й церемонии вручения кинопремии.

В американской киноакадемии уточнили, что применение искусственного интеллекта, используемого при создании фильма, «не помогает и не мешает шансам на получение номинации».

11 апреля стало известно, что кинопремию «Оскар» с 2027 года будут вручать за лучшую постановку трюков. Правила участия и голосования для получения статуэтки в новой номинации объявят позже.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее Михалков понадеялся, что Юра Борисов «когда-нибудь» получит «Оскар».

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