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На премии «Оскар» с 2027 года появится новая номинация

Hollywood Reporter: «Оскар» будут вручать за лучшие трюки с 2027 года
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AP

Кинопремию «Оскар» с 2027 года будут вручать за лучшую постановку трюков. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на Американскую академию кинематографических искусств и наук.

Правила участия и голосования для получения статуэтки в новой номинации объявят в 2027 году, говорится в публикации. До этого каскадеры получали специальные премии в рамках церемонии.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Ранее в России назвали неудивительной победу «Аноры» на премии «Оскар».

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