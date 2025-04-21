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Выставку о льде в Санкт-Петербурге посетили 100 тысяч человек

Выставка «Лед. Жизнь» собрала 100 тысяч посетителей и стала лауреатом музейной премии
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Пресс-служба Яндекс Афиши

В Санкт-Петербурге завершила работу выставка-экспедиция «Лед. Жизнь» от бюро Planet 9, Плюс Студии и Яндекс Афиши. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба проекта.

Всего выставку посетили более 100 тысяч человек, а 16 апреля «Лед. Жизнь» стала лауреатом отраслевой премии в области создания музейно-выставочных проектов — «Форма-Арт», учрежденной центром «РОСИЗО». Команду «Плюс Студии» наградили сразу в двух номинациях — «Мультимедийное решение» и «Графический дизайн».

«На выставке мы показали лед со всех сторон — от его структуры до реальных кейсов в спорте, современном искусстве и повседневной жизни. Пожалуй, особый интерес у гостей вызвала зона, посвященная атомным ледоколам, которые расчищают путь в Арктике», — говорит Александр Кармаев, продюсер выставки, управляющий партнер Planet9.

Гости выставки прокрутили ледобур на рекордные 3,5 миллиона метров, создали 30 тысяч цифровых снежинок и 25 тысяч раз прошли тест «Жизнь под Полярной звездой», а более 70 тысяч человек испытали на себе криотехнологии.

Экспозицию посещали победители и призеры Олимпийских игр — Роман Костомаров, Оксана Домнина и Евгения Медведева, предоставившие экспонаты для зала «Спорт».

В марте в Музеях Кремля оценили шансы на совместные выставки России и США.

Ранее в Санкт-Петербурге открыли выставку картин экс-чиновницы Минобороны из собрания Алсу.

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