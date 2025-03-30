В Музеях Кремля оценили шансы на совместные выставки России и США

Директор ММК Гагарина: взаимодействие музеев РФ и США пока исключено

Директор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина оценила шансы на совместные выставки России и США на фоне потепления отношений двух стран. Ее цитирует ТАСС.

По словам Гагариной, такое взаимодействие пока исключено — до тех пор, пока в Америке не будет закона о претензиях третьих лиц.

«Любая собственность может быть арестована в связи с предъявлением любых финансовых требований», — объяснила текущую ситуацию она.

Однако, подчеркнула Гагарина, культурная сфера касается не только музеев.

«Я надеюсь, что люди из других сфер, связанные с искусством, будут представлять там [в США] нашу культуру», — поделилась она.

Директор ММК напомнила, что ранее между искусствоведами РФ и США проводились научные обмены, специалисты участвовали в конференциях. Она выразила надежду, что это возобновится.

Сейчас международные выставки, продолжила она, возможны только с Китаем и Оманом.

Также директор Музеев Кремля сообщила о малом числе посетителей.

Ранее стало известно, что Мавзолей Ленина закроют для посетителей.