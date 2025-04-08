Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге открыли выставку картин экс-чиновницы Минобороны из собрания Алсу

Выставка «В поисках нелогичного» из личной коллекции певицы Алсу открылась 8 апреля
close
Пресс-служба Кинопоиска

Выставка «В поисках нелогичного» из личной коллекции певицы Алсу открылась 7 апреля в залах Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

На выставке можно увидеть картины экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. На открытии присутствовала сама Алсу. Артистка похвалила работы художницы. Она заявила, что произведения бывшей чиновницы излучают добро, тепло и свет.

«Весь мой дом украшен работами Женечки, и они действительно дарят мне всегда хорошее настроение и тепло — это правда так», — заявила певица.

Помимо дома Алсу работы Васильевой хранятся в личной коллекции дизайнера Пьера Кардена во Франции, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Национального музея Республики Башкортостан и Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова.

В мае 2015 года Евгения Васильева стала фигуранткой коррупционного скандала. Она была признана виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В августе того же года суд условно-досрочно освободил экс-чиновницу.

Ранее археологи нашли две новые скульптуры в Помпеях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами