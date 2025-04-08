В Санкт-Петербурге открыли выставку картин экс-чиновницы Минобороны из собрания Алсу

Выставка «В поисках нелогичного» из личной коллекции певицы Алсу открылась 7 апреля в залах Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

На выставке можно увидеть картины экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. На открытии присутствовала сама Алсу. Артистка похвалила работы художницы. Она заявила, что произведения бывшей чиновницы излучают добро, тепло и свет.

«Весь мой дом украшен работами Женечки, и они действительно дарят мне всегда хорошее настроение и тепло — это правда так», — заявила певица.

Помимо дома Алсу работы Васильевой хранятся в личной коллекции дизайнера Пьера Кардена во Франции, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Национального музея Республики Башкортостан и Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова.

В мае 2015 года Евгения Васильева стала фигуранткой коррупционного скандала. Она была признана виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В августе того же года суд условно-досрочно освободил экс-чиновницу.

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