«Кракену» с Александром Петровым пожелали собрать полмиллиарда в прокате

Российский фильм «Кракен» с Александром Петровым в главной роли — это, хотя и не культовое произведение, но выигрывает у многих зарубежных блокбастеров, заявила член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская. В беседе с НСН она пожелала картине собрать в прокате полмиллиарда рублей.

Западные блокбастеры в последнее время не особо радуют зрителей, заявила Хажинская. Проект получился лучше, чем ожидалось: в пользу этого сыграл качественный фантастический сценарий, хорошие актерские работы, небольшое количество графики, считает она.

«Желаю «Кракену» сборы в 500 миллионов рублей. Если заработают авторы, то заработают и кинотеатры. При этом сборы в предстоящие майские праздники будут сильно зависеть от погоды», — отметила эксперт.

Что касается минувших выходных, то второе место в прокате занял фильм «Батя 2. Дед», собравший 111,7 млн рублей, а третье — спортивная драма «Диодорова. Против течения» с кассой в 17,3 млн рублей. Картина «Все, что тебя касается» собрала 9,6 млн рублей.

В целом индустрия кинопоказа и кинопроизводства по-прежнему страдает от дефицита кассовых фильмов в прокате, констатировала Хажинская.

«У нас много фильмов, которые не привлекают зрителя», — заключила она.

Напомним, в России посещаемость кинотеатров за первый квартал 2025- го года оказалась самой низкой за последние три года. За январь-март 2025 года в кино сходили 39,3 млн зрителей — это на 3,2 млн меньше людей по сравнению с 2021 годом, когда в большинстве российских регионов действовали ковидные ограничения (47,5 млн). Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев на этом фоне предупреждал, что такими темпами кинотеатры могут оказаться под угрозой закрытия.

Ранее Михалков оценил российский фильм «Кракен».