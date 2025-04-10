«Нечего смотреть»: российские кинотеатры могут попасть под угрозу закрытия

Кинотеатры в России бьют тревогу из-за резкого сокращения посещаемости. Это объясняется слишком слабым репертуаром, нехваткой западных картин – зрителям просто нечего смотреть, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. В беседе с НСН он подчеркнул, что такими темпами кинотеатры могут оказаться под угрозой закрытия.

По данным ЕАИС Фонда кино, в первом квартале текущего года посещаемость кинотеатров приблизилась к абсолютному антирекорду за 11 лет – в них сходили только 39,3 млн зрителей за период с января по март.

«Падение посещаемости, прежде всего, вызвано очень слабым репертуаром в этом году. И, собственно, людям просто нечего смотреть в кино, поэтому они туда не идут. За последние недели только фильм «Батя» порадовал. Больше радоваться в кинопрокате нечему», — объяснил Исаев.

В прошлом году кинотеатры посетили 120 млн зрителей – в этом году с вероятностью 99% этот показатель достигнут не будет, из-за чего большое количество кинотеатров окажется просто под угрозой закрытия, добавил специалист. Это связано с тем, что кассовые сборы уже не могут покрыть стоимость их обслуживания.

Спасти положение может комплекс мер, в том числе популяризация походов в кино и усиление репертуара. В том числе необходимо возвращение западных картин, а также выход новых хороших отечественных фильмов, которые заинтересуют зрителей, заключил Исаев.

До этого Исаев отмечал, что в ближайшие месяцы ни один фильм в российском прокате не принесет кинотеатрам 1 млрд рублей — следующая такая крепкая картина ожидается не раньше октября. Даже на кассу в полмиллиарда планируемые к выходу в ближайшее время фильмы претендовать не смогут. Предстоящее лето, по словам эксперта, будет очередным провалом для индустрии, как это было на протяжении нескольких лет.

Ранее кинотеатры РФ пожаловались на резкое падение посещаемости из-за слабых премьер.