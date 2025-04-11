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Михалков оценил российский фильм «Кракен»

Михалков назвал фильм «Кракен» очень нужной картиной для страны сегодня
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Продюсер фантастического приключенческого фильма «Кракен» Никита Михалков обратился к зрителям со сцены после премьерного показа картины в петербургском кинотеатре «Аврора». Он назвал кино очень нужным и созданным ради воспитания уважения к защитникам родины, пишет ТАСС.

«Эта картина очень нужная, особенно сегодня, когда мы переживаем очень ответственные времена для нашей страны — и не только для нашей страны... Сегодня мы понимаем, что именно усилиями того, что происходит на СВО, открываются глаза наши и на мир, и на нас самих внутри», — сказал Михалков.

Фильм «Кракен» снял режиссер Николай Лебедев, известный такими картинами, как «Экипаж» и «Легенда №17». По сюжету подводники под руководством героя Александра Петрова отправляются на поиски пропавшей субмарины, а встречаются лицом к лицу с ужасающим чудищем из глубин северных вод.

Накануне стало известно, что драма Кирилла Серебренникова «Исчезновение» будет показана в рамках секции Cannes Premiere на 78-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 13 по 24 мая. Картина станет шестой каннской премьерой Серебренникова, но первой — вне конкурса. Фильм «Исчезновение» был снят на основе книги Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», в которой рассказывается, как самый знаменитый медик Третьего рейха, проводивший опыты над заключенными Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке.

Главную роль в проекте исполнил немецкий актер Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»).

Ранее «Газета.Ru» составила список фильмов, которые выходят в кино и онлайн в апреле 2025 года.

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