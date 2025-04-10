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В России посещаемость кинотеатров стала самой низкой за последние три года

РБК: посещаемость российских кинотеатров за три года упала
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Shutterstock

В России посещаемость кинотеатров за первый квартал 2025-го оказалась самой низкой за последние три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По утверждению издания, за январь-март 2025 года в кино сходили 39,3 млн зрителей. Это на 3,2 млн меньше людей по сравнению с 2021 годом, когда в большинстве российских регионов действовали ковидные ограничения (47,5 млн). При этом результаты первого квартала 2025-го оказались лучше показателей 2022 года, когда началась СВО и пришла массовая отмена зарубежных премьер (34,2 млн).

РБК отмечает, что результат первого квартала 2025 года стал вторым по доходам за всю историю измерений — кинотеатры продали билеты на общую сумму 17,3 млрд руб. Выше результат был только в первом квартале 2024-го (18,4 млрд рублей при посещаемости 50,4 млн зрителей).

Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин объяснил снижение посещаемости несбалансированным расписанием и нестабильным графиком релизов. Также предположил, что причины могут заключаться в конкуренции с онлайн-платформами и отсутствии массовой рекламы.

«Если раньше за счет масштабной рекламы все хотели попасть на фильм в первую неделю проката, то сейчас на первый план выходит сарафанное радио, и первая неделя приносит в лучшем случае 30% всех сборов фильма», — заявил Васясин.

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