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Ким Чен Ын, возможно, нарушил традицию посещения мавзолея на День Солнца

Лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, не посетил мавзолей отца и деда на День Солнца
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Korean Central News Agency/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, не посетил мавзолей своих отца, Ким Чен Ира, и деда, Ким Ир Сена, на День Солнца — это государственный праздник, день рождения первого лидера Северной Кореи. Это заметили ТАСС и южнокорейские СМИ.

День Солнца в Северной Корее отмечают 15 апреля, этот день и еще два после него являются официальными выходными — в КНДР не работают ни государственные учреждения, ни заведения торговли и бизнеса. Обычно 15 апреля предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир навещал мавзолей своего отца, Ким Ир Сена — эту негласную традицию продолжил также Ким Чен Ын.

Однако в публикациях официального Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) за 15 апреля нет упоминаний о том, что Ким Чен Ын навещал мавзолей. Вместо этого появилось сообщение о том, что Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства очередных 10 тыс. квартир в районе Хвасон — лидер КНДР обратился к местным жителям с извинениями насчет того, что власти запоздали с созданием современного жилья.

Южнокорейские СМИ отмечают, что Ким Чен Ын, возможно, уже в третий раз пропускает посещение мавзолея отца и деда на День Солнца.

С недавних пор событие называется по-другому: с прошлого года официальные северокорейские СМИ пишут о нем как об Апрельском празднике. По мнению некоторых аналитиков, это может быть связано с тем, что нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын стремится строить культ личности вокруг себя, а не своих предков.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына умным парнем.

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