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«Город 312» не планирует выступать в Кыргызстане на отборе «Интервидения»

Телеведущая Чурикова: «Город 312» не планирует выступать на отборе «Интервидения»
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Телеведущая Яна Чурикова опровергла в Telegram-канале, что группа «Город 312» выступит на отборе «Интервидения» в Кыргызстане.

По словам Чуриковой, организаторы, действительно, общались с менеджером группы, но не завершили переговоры. На данный момент договоренности о выступлении нет.
«Понятно, выступление было бы логичным – группа родилась в Бишкеке, стала популярной в России. Кто, как не они», — поделилась телеведущая.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

21 марта стало известно, что правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки.

Ранее в России создали альтернативу «Евровидению» «Добровидение».

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