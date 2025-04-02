В России создали альтернативу «Евровидению» «Добровидение»

В России создали аналог «Евровидения» — «Добровидение». Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

По данным издания, «Добровидение» проходит с 2015 года. Его организовал депутат Олег Нилов, который возмутился победе Кончиты Вурст в 2014 году. В 2024-м на мероприятии выступили артисты из Китая и Индии.

Нилов рассказал, что «Добровидение-2025» будет посвящено 80-летию Победы и году Защитника Отечества. Событие пройдет в Москве с 8 по 13 мая на концертных площадках и площадях столицы, в госпиталях и реабилитационных центрах для участников СВО.

Художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора, народный артист России и дирижер Виктор Захарченко заявил, что «Добровидение» выступает примером сохранения самобытной культуры народов.

«На месте нашего правительства я бы превратил «Добровидение» в государственный проект, международный проект», — отметил дирижер.

Ранее сообщалось, что Таиланд может принять участие в «Интервидении».