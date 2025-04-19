Отец певца Шарлота прокомментировал исключение сына из реестра террористов

Отец певца Шарлота заявил, что не ожидал быстрого исключения сына из реестра террористов

Певца Эдуарда Шарлота исключили из реестра террористов и экстремистов. Об этом сообщил отец артиста в беседе с Telegram-каналом Mash.

Как признался отец певца, он не ожидал, что Росфинмониторинг так быстро среагирует.

«15 апреля была апелляция, в суде не смогли доказать две статьи — 282 и 325, поэтому его исключили из реестра террористов и экстремистов. Конечно, я рад. Мы с адвокатом продолжим оспаривать заключение Шарлота», — отметил родитель певца.

27 декабря стало известно, что Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Его признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Статьи «Возбуждение ненависти» и «Похищение или повреждение документов» исключили из обвинения в связи с отсутствием состава преступления.

Артист привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях эпатажные видеоролики. В одном из них он сжигает российский паспорт и выступает против СВО.

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