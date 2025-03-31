Боярский сказал, что съест шляпу, если «Зенит» станет чемпионом России

Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу, если петербургский «Зенит» станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

«Ради престижа команды я готов на многое. В случае если «Зенит» в нынешнем году одержит победу в чемпионате, я бы съел свою шляпу. Неторопливо, по кусочкам, но я ее съел бы», — сказал Боярский.

В прошлом матче РПЛ «Зенит» обыграл на своем поле казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Лусиано Гонду отличился на 51 минуте. Через восемь минут Густаво Мантуан удвоил преимущество петербургской команды. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома. Почти сразу Андрей Мостовой установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 46 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 49 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 очка.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Локомотивом». Матч пройдет 5 апреля.

Ранее «Зенит» вышел на второй тайм с «Рубином» с одним игроком из России в составе.