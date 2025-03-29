Боярский не намерен сокращать концертную деятельность

Народный артист РСФСР Михаил Боярский признался в беседе с ТАСС, что не планирует сокращать свою концертную деятельность.

Боярский отметил, что также не против сняться в кино. Он примет предложение о роли, которая заинтересует зрителя и подходит его амплуа. Артист рассказал, что его работа пока ограничивается только театром. Актер признался, что играет по три спектакля. Он не уточнил, какая между ними периодичность. Он заявил, что такого темпа достаточно для поддержания себя в форме.

«Все-таки 75 лет — это уже достаточно серьезно, никаких длительных творческих планов у меня нет, все по мере поступления, если то, что мне предлагают, я еще смогу сыграть. Я уже не могу ни бегать, ни прыгать, Д'Артаньяна мне уже не сыграть, если только в доме престарелых», — поделился артист.

26 декабря 2024 года Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

Ранее Киркоров опротестовал запрет на въезд в Молдавию.