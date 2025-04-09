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Певица Жасмин назвала жену Александра Буйнова генералом в юбке

Певица Жасмин: жена Буйнова держит его под маленьким каблуком
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Певица Жасмин призналась в беседе с «Пятым каналом», что у жены Александры Буйнова Елены непростой характер.

Жасмин назвала Елену генералом в юбке. Она отметила, что супруга Буйнова очень гостеприимная. По словам артистки, женщина любит, когда все идеально накрыто и со вкусом. Певица заявила, что жена коллеги не щадит поваров, если те пересолили блюдо.

«Потому что она очень любит своих гостей. Наверное, даже она будет смотреть в тарелку каждому человеку, нежели будет сама это есть, потому что ей очень хочется, чтобы каждый гость был доволен», — поделилась артистка.

Жасмин сравнила брак Буйнова с испанской семьей, в которой кипят страсть, радость и любовь. Артистка добавила, что коллега может быть «подкаблучником», когда ему выгодно.

«Не сказала бы, что Александр настолько под ее каблуком. Разве что под маленьким», — заявила певица.

Жасмин считает, что у Буйнова нет проблем в семье, поскольку Елена никогда не хотела быть медийной. Она отметила, что жена артиста полностью предана своему супругу.

Ранее Басков испортил платье певицы Жасмин огнетушителем.

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