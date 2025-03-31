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Буйнов связал возникновение рака с предательством женщин: «Бог наказал»

Певец Александр Буйнов заявил, что страдает от рака из-за предательства женщин
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Певец Александр Буйнов вспомнил на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, что не паниковал из-за операции на фоне своего онкологического заболевания.

С начала нулевых Буйнов борется с раком предстательной железы. Артист прошел несколько курсов лечения, а в 2011 году заявил журналистам, что находится в ремиссии.

В новом интервью российский артист признался, что легче воспринял болезнь, чем его жена Алена. Он считает, что таким образом его наказал бог.

«Никогда не говоришь: «За что мне это, Господи?» Есть за что. Потому что я предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. <…> Я так считаю — бог наказал и есть за что», — поделился певец.

В конце февраля 2025 года Александр Буйнов попал в скандал после того, как сбил на своем внедорожнике 61-летнюю Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали с разрывом связок. Позднее артист поделился со СМИ записью со своей видеорегистратора, на котором было видно, что скорость автомобиля была не больше 20 км/ч и сразу после удара он вышел из машины, чтобы помочь женщине.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили признался, что мог не дожить до операции.

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