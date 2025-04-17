Милонов ответил Ван Дамму на обращение к Путину

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что дипломатией и политическими решениями должны заниматься профессионалы, а не «любой человек, как думают на Западе». Так он прокомментировал «Газете.Ru» желание актера Жан-Клода Ван Дамма встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и выступить амбассадором мира по конфликту на Украине.

«Мне кажется, все дело в некой биполярке западной внешней политики, западных ценностей, которые позволяют любому человеку иметь убеждение в том, что он тоже не хуже других, не хуже министров может справиться с функциями дипломатии. Все-таки давайте оставим дипломатию профессиональным дипломатам, а политические решения — лидерам государств», — сказал он.

По словам Милонова, несмотря на недавние обвинения в торговле людьми, Ван Дамм – в прошлом известный актер, который сможет поработать над культурными связями.

«Что касается Ван Дамма, то, несмотря на некоторые конфузные ситуации, в которых он оказался, он достаточно известный в прошлом актер. И он может реализовать весь свой потенциал, что у него есть, на ниве творческой кооперации, творческих контактов по линии актерского сообщества, культурного сообщества. И там в сфере, в которой он, безусловно, разбирается неплохо, он мог бы проявить себя с самой хорошей стороны», — добавил депутат.

16 апреля журналистка Диана Панченко опубликовала в Telegram-канале видеообращение актера Жан-Клода Ван Дамма, в котором он выразил желание приехать в Россию и стать послом мира. Он также напомнил о своей встрече с Путиным в 2010 году в Сочи и выразил надежду на новую встречу после установления мира с Украиной, чтобы обсудить вопросы спорта. Актер подчеркнул, что его визит будет посвящен миру, спорту и счастью, а не политике. В завершение своего обращения он поблагодарил российского президента и отправил воздушный поцелуй России.

В начале апреля в Румынии актера Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Предполагается, что около 10 лет назад он имел интимную связь с пятью несовершеннолетними девушками, которых держали в секс-рабстве. «Газета.Ru» — о том, что еще известно о деле Ван Дамма на данный момент.

Ранее в Азербайджане демонтировали памятник Жан-Клоду Ван Дамму.