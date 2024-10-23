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В Азербайджане демонтировали памятник Жан-Клоду Ван Дамму

Памятник Ван Дамму демонтировали в Азербайджане из-за строительства дороги

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Памятник голливудскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму демонтировали в Азербайджане. Об этом пишет Axar.az.

В материале отмечается, что речь идет о монументе в селе Вандам в Габалинском районе. Памятник установили в населенном пункте в 2019 году, а его автором стал известный скульптор Азад Алиев. Композиция представляет собой фигуру звезды боевиков 80-х годов прошлого века, сидящего в легендарном шпагате.

По информации журналистов, в 2024 году власти решили демонтировать монумент, чтобы он не мешал строительству новой автомобильной трассы республиканского значения. В настоящее время чиновники обсуждают, куда можно перенести памятник голливудскому актеру.

В июне текущего года российская певица Катя Лель заявила, что в прошлом ей довелось встретить Жан-Клода Ван Дамма на корпоративе в честь свадьбы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Звезду боевиков пригласили на мероприятие как «невероятный и фантастический сюрприз для публики».

Как рассказала артистка, голливудский актер оказывал ей знаки внимания и даже просил ее номер телефона. Но тогда Катя Лель только начала отношения с Игорем Кузнецовым, с которым они поженились в 2008 году и развелись спустя 15 лет.

Ранее Жан-Клод Ван Дамм опубликовал редкое фото с 89-летними родителями.

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