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В США опубликовали отчет о расследовании смерти жены Джина Хэкмена

AP: жена Джина Хэкмена незадолго до смерти изучала симптомы COVID-19
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Global Look Press

Скончавшаяся в феврале жена актера Джина Хэкмена, пианистка Бетси Аракава искала в интернете информацию о симптомах вирусных заболеваний незадолго до смерти. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на опубликованный властями отчет о расследовании обстоятельств смерти женщины.

«Проверка компьютера Аракавы показала, что она активно изучала медицинские состояния, связанные с COVID-19 и симптомами гриппа, в период с 8 февраля по утро 12 февраля», — говорится в статье.

В частности, Аракаву интересовало, может ли COVID-19 вызвать головокружение или кровотечение из носа.

Кроме того, женщина писала своей массажистке о том, что Хэкмен заболел, а также обращалась за услугами консьержа.

27 февраля стало известно, что Хэкмена и его жену Аракаву нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Актер — двукратный лауреат премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

Экспертиза показала, что Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома.

Ранее сообщалось о смерти режиссера фильма «Рэмбо: первая кровь».

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