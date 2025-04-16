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Алсу вышла в свет в бриллиантах по цене квартиры

«КП»: певица Алсу пришла на премию в бриллиантах стоимостью более 2 млн рублей
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Пресс-служба Кинопоиска

Певица Алсу пришла на музыкальную премию BraVo в бриллиантах по цене квартиры. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, серьги Алсу из белого золота с бриллиантами огранки «маркиз» и «груша» стоят более 2 миллионов рублей. Артистка также надела бриллиантовый браслет и перстень с крупным камнем. В kp.ru отметили, что это увеличило стоимость ее образа в десять раз.

27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката предпринимателя Александра Добровинского, развод затянется на несколько лет.

В декабре на YouTube-канале адвоката Абрамова вышло его интервью в рамках передачи «Завтрак со звездой». Добровинский заявлял, что ему постоянно сообщают о новом романе Алсу. Адвокат уверял, что «не следит за личной жизнью» певицы, но назвал на программе имя предполагаемого возлюбленного артистки. Этот момент «запикали». Позднее Алсу в личном блоге призвала создателей программы предоставить версию без цензуры.

Ранее адвокат Прилучного раскрыла отношение актера к новым романам Муцениеце.

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